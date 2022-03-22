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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гравенберх: «Знаю, что «Бавария» интересуется мной»

22 Марта 2022 • 20:22 Комментировать

Полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх высказался об интересе со стороны «Баварии».

«Если вы стоите 25 миллионов евро, то можете этим гордиться. Это серьёзные деньги. Я знаю об интересе к моей персоне со стороны «Баварии», но этими вопросами занимаются мой отец и агент. Я сосредоточен на футболе», - цитирует Гравенберха NOS.

19-летний голландский полузащитник сыграл тридцать семь матчей за «Аякс» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал шесть голевых передач. Контракт Гравенберха с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Райан Гравенберх
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