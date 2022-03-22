Альфонсо Дэвис возвращается к тренировкам после проблем с сердцем

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис вернулся в общую группу и начал полноценно тренировочный процесс. Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

21-летний канадский футболист не работал с командой в течение нескольких дней из-за проблем с сердцем.

Следует отметить, что Дэвис переболел коронавирусной инфекцией. После 21-летний игрок прошел полное обследование, но врачи обнаружили признаки миокардита. Защитника не допустили к тренировкам, а более детально изучили проблему. Видимо, ситуация у Дэвиса оказалась не такой сложной, поэтому футболист продолжает работать с командой.

В текущем розыгрыше Альфонсо Дэвис провел 23 матча за «Баварию» и сделал 6 результативных передач.