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Чемпионат Германии. Бундеслига

Альфонсо Дэвис возвращается к тренировкам после проблем с сердцем

22 Марта 2022 • 16:33 Комментировать

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис вернулся в общую группу и начал полноценно тренировочный процесс. Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

21-летний канадский футболист не работал с командой в течение нескольких дней из-за проблем с сердцем.

Следует отметить, что Дэвис переболел коронавирусной инфекцией. После 21-летний игрок прошел полное обследование, но врачи обнаружили признаки миокардита. Защитника не допустили к тренировкам, а более детально изучили проблему. Видимо, ситуация у Дэвиса оказалась не такой сложной, поэтому футболист продолжает работать с командой.

В текущем розыгрыше Альфонсо Дэвис провел 23 матча за «Баварию» и сделал 6 результативных передач.


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Бавария Альфонсо Дэвис
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