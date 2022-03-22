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«Ювентус» лидирует в борьбе за Гравенберха

22 Марта 2022 • 12:52 Комментировать

«Ювентус» лидирует в борьбе за полузащитника «Аякса» Райана Гравенберха, после того как голландский клуб отказал «Баварии».

Мюнхенцы предложили «Аяксу» 15 миллионов евро и бонусы в размере 10 миллионов в зависимости от выступлений игрока, но голландский клуб отказал. «Аякс» хочет продать игрока за 35 миллионов евро.

Это дает шансы «Ювентусу» заполучить футолиста, которого сравнивают с молодым Полем Погба, сообщает Tuttomercatoweb.

Контракт Гравенберха заканчивается летом 2023 года и для «Аякса» будущее летнее трансферное окно стане последним шансом заработать на продаже футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Ювентус Бавария Райан Гравенберх
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