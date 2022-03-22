Коман о своей новой позиции на поле: В атаке осталось всё как было, в защите приходится поработать

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман ответил на вопросы журналистов по поводу свей новой позиции на поле.

Когда его спросили, нравится ли ему новая роль, которая носит более оборонительный характер, чем он привык, он ответил неуверенно.

«Роль вроде… Это роль, которую я беру. В атаке мало что изменилось. Просто при контратаках мне приходится стартовать издалека. И защищаться – не самое простое дело», - ответил Коман.

Коман уточнил, что играть на этой позиции весь сезон – довольно сложно, но выходить в этой роли «здесь и сейчас», когда это необходимо – с этим проблем не возникает.