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Чемпионат Германии. Бундеслига

Вайнцирль установил новый антирекорд Бундеслиги

22 Марта 2022 • 00:49 Комментировать
Штуттгарт
3:2
Аугсбург
окончен

Поражение «Аугсбурга» от «Штуттгарта» в матче двадцать седьмого тура немецкой Бундеслиги стало сотым в карьере наставника «фуггеров» - Маркуса Вайнцирля. До этого печального рубежа он добрался за всего лишь 222 матча. К сожалению, это - антирекорд Бундеслиги. Прежнее подобное «свершение» ограничивалось 226-ю матчами в исполнении Хорста Бутца. Фридхельму Функелю потребовалось на один матч больше - 227 игр. В пятерку также входят Виллиберт Кремер (231 матч) и Рольф Шафлсталль (233 матча).

Вайнцирль возглавил «Аугсбург» в прошлом году, до этого он успел поработать с такими клубами, как «Штуттгарт» и «Шальке».

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Евро-Футбол.Ру,
Штуттгарт Аугсбург Маркус Вайнцирль
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