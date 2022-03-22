Вайнцирль установил новый антирекорд Бундеслиги

Поражение «Аугсбурга» от «Штуттгарта» в матче двадцать седьмого тура немецкой Бундеслиги стало сотым в карьере наставника «фуггеров» - Маркуса Вайнцирля. До этого печального рубежа он добрался за всего лишь 222 матча. К сожалению, это - антирекорд Бундеслиги. Прежнее подобное «свершение» ограничивалось 226-ю матчами в исполнении Хорста Бутца. Фридхельму Функелю потребовалось на один матч больше - 227 игр. В пятерку также входят Виллиберт Кремер (231 матч) и Рольф Шафлсталль (233 матча).

Вайнцирль возглавил «Аугсбург» в прошлом году, до этого он успел поработать с такими клубами, как «Штуттгарт» и «Шальке».