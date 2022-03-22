Кан от лица «Баварии» выступил против дискриминации

Бывший голкипер «Баварии», а ныне председатель правления команды Оливер Кан опубликовал текст в своих социальных сетях, посвященным дискриминации людей.

«Бавария» говорит нет расизму, насилию и дискриминации на стадионах и в повседневной жизни, везде!» - написал Кан.

52-летний Кан является легендой баварского клуба. Вместе с командой он 8 раз побеждал в чемпионате Германии, выигрывал Кубок УЕФА и Лигу чемпионов.

В текущем сезоне «Бавария» набрала 63 очка после 27 туров и находится на комфортном расстоянии от ближайшего преследователя дортмундской «Боруссии», у которой в активе 57 очков.