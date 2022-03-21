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Чемпионат Германии. Бундеслига

Президент «Баварии»: «Мы не будем продавать ключевых игроков»

21 Марта 2022 • 20:05 Комментировать

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер заявил, что клуб не планирует продавать ключевых игроков.

«Мы находимся в прекрасном положении, это касается не только спортивной точки зрения, но и экономической. Я могу с уверенностью сказать, что мы не будем продавать ключевых игроков в ближайшем будущем», - цитирует Хайнера tzmuenchen.

После двадцати семи туров «Бавария» занимает первое место в немецкой Бундеслиге, опережая дортмундскую «Боруссию», идущую следом, на шесть зачетных баллов.

Ближайший матч «Бавария» проведёт в субботу, второго апреля, соперником мюнхенцев станет «Фрайбург».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Герберт Хайнер
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