«Бавария» предложила Мазрауи 10 миллионов евро в год

«Бавария» обратилась к защитнику «Аякса» Нуссеру Марзауи с предложением о контракте. Ежегодная зарплата футболиста может составить 10 миллионов евро в год.Уточняется, что это первое и последнее предложение мюнхенского клуба.

Ранее сообщалось, что «Барселона» также предложила защитнику контракт, но с зарплатой всего 5 миллионов евро. Также была информация, что Мазрауи уже договорился с каталонским клубом, но сам футболист опроверг эту информацию.

«С «Барселоной» еще ничего не завершено, даже близко. В противном случае я был бы честен», — сказал он после вылета «Аякса» из Лиги чемпионов.