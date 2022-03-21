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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» предложила Мазрауи 10 миллионов евро в год

21 Марта 2022 • 14:27 Комментировать

«Бавария» обратилась к защитнику «Аякса» Нуссеру Марзауи с предложением о контракте. Ежегодная зарплата футболиста может составить 10 миллионов евро в год.Уточняется, что это первое и последнее предложение мюнхенского клуба.

Ранее сообщалось, что «Барселона» также предложила защитнику контракт, но с зарплатой всего 5 миллионов евро. Также была информация, что Мазрауи уже договорился с каталонским клубом, но сам футболист опроверг эту информацию.

«С «Барселоной» еще ничего не завершено, даже близко. В противном случае я был бы честен», — сказал он после вылета «Аякса» из Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Бавария Барселона Нуссер Мазрауи
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