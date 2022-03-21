«Барселона» и «Реал» включились в борьбу за Педро Порро

Испанские клубы «Барселона» и «Реал» намерены поспорить с «Баварией» за защитника лиссабонского «Спортинга» Педро Порро, сообщает AS.

Сейчас испанский футболист находится в «Спортинге», куда он перешел из «Манчестер Сити» на правах аренды.

За последние два года 22-летний игрок отлично играл за португальский клуб, а его выступления также помогли ему пробиться в испанская национальную сборную. Порро отлично провел сезон 2021/22, забив четыре гола и сделав семь передач в 28 матчах во всех турнирах, и «Спортинг» надеется приобрести игрока на постоянной основе.

Трансферная стоимость игрока, согласно Transfermarkt, оценивается в 25 миллионов евро

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