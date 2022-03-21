«Бавария» готова подписать футболиста «Аякса»

«Бавария» сделала первое предложение по Гравенберху.

После встречи с Мино Райолой и обсуждения личных условий «Бавария» сделала стартовое предложение по полузащитнику «Аякса» Райану Гравенберху в районе €25 млн. Об этом в своём «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, амстердамский клуб хочет получить больше за одного из своих главных талантов, так что переговоры продолжатся в ближайшее время.

19-летний голландец, чей контракт истекает летом 2023 года, является воспитанником «Аякса».

В текущем сезоне полузащитник провёл за клуб 37 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал шесть голевых передач. Цена игрока на Transfermarkt составляет €35 млн.