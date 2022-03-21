Тедеско: «Лейпциг» должен был побеждать в матче с «Айнтрахтом»

Тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско в разговоре с журналистами не скрывал своего разочарования после матча с «Айнтрахтом».

Тедеско сказал, что все в команде разочарованы этим результатом, ведь моментов для того, чтобы вырвать победу было достаточно много. Экс-тренер «Спартака» отметил, что у «быков» было семь голевых моментов, но с реализацией были просто огромные проблемы, что и помешало добиться трёх очков.

Напомним, что «Лейпциг» и «Айнтрахт» сыграли в нулевую ничью. На данный момент «быки» под шефством Тедеско занимают четвёртую строчку в немецком чемпионате.