Дортмундская «Боруссия» потеряла очки в матче с «Кёльном», хотя и сумела быстро выйти вперед благодаря усилиям Мариуша Вольфа.
Однако уже в первом тайме Себастьян Андерссон счет сравнял, в результате чего отставание «шмелей» от «Баварии» выросло с четырех до шести очков.
Протокол игры
|Кёльн
|1:1
|Боруссия Д
|8'Вольф Мариус (0:1)
|(1:1) Андерссон Себастьян36'
Швебе Марвин•Шмиц Бенно 10' (Эхизибуэ Кингсли ( 10') •Килиан Лука•Хюберс Тимо•Хорн Яннес•Эзкан Салих • 67'Ут Марк 84' (Олесен Матиас ( 84') •Дуда Ондрей • 76'Шауб Луис 68' (Тилманн Ян ( 68') •Андерссон Себастьян 84' (Острак Томаш ( 84') •Модест Антони
Кобель Грегор•Пасслак Феликс 46' (Хуммельс Матс ( 46') •Джан Эмре • 47'Аканджи Мануэль•Геррейро Рафаэль 66' (Брандт Юлиан ( 66') •Вольф Мариус 30' 87' (Понграчич Марин ( 87') •Джованни Рейна•Витсель Аксель • 43'Беллингхем Джуд•Азар Торган 81' (Мален Дониэлл ( 81') •Холанн Эрлинг 87' (Рейньер Жезус ( 87')
20 марта. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).