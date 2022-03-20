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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дортмундская «Боруссия» потеряла очки в матче с «Кёльном»

20 Марта 2022 • 23:53 Комментировать
Кёльн
1:1
Боруссия Д
окончен

Дортмундская «Боруссия» потеряла очки в матче с «Кёльном», хотя и сумела быстро выйти вперед благодаря усилиям Мариуша Вольфа.

Однако уже в первом тайме Себастьян Андерссон счет сравнял, в результате чего отставание «шмелей» от «Баварии» выросло с четырех до шести очков.

Протокол игры  
Кёльн 1:1Боруссия Д
  8'Вольф Мариус (0:1)
(1:1) Андерссон Себастьян36'   
Швебе МарвинШмиц Бенно  10' (Эхизибуэ Кингсли (  10') Килиан ЛукаХюберс ТимоХорн ЯннесЭзкан Салих   67'Ут Марк  84' (Олесен Матиас (  84') Дуда Ондрей   76'Шауб Луис  68' (Тилманн Ян (  68') Андерссон Себастьян  84' (Острак Томаш (  84') Модест Антони
Запасные: Шиндлер КингслиХауптман НикласАррей-Мби БрайтЛюбичич ДеянКайнц ФлорианШабо ЮлианХектор ЙонасКеббинг МаттиасХорн ТимоЛемперте Тим
Кобель ГрегорПасслак Феликс  46' (Хуммельс Матс (  46') Джан Эмре   47'Аканджи МануэльГеррейро Рафаэль  66' (Брандт Юлиан (  66') Вольф Мариус   30'  87' (Понграчич Марин (  87') Джованни РейнаВитсель Аксель   43'Беллингхем ДжудАзар Торган  81' (Мален Дониэлл (  81') Холанн Эрлинг  87' (Рейньер Жезус (  87')
Запасные: Ройс МаркоЗагаду Дан-АксельХитц MapвинПападопулос Антониос
20 марта. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).

 

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Боруссия Дортмунд Кёльн
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окончен РБ Лейпциг 0:0 Айнтрахт Фр
окончен Вольфсбург 0:2 Байер Л 3.00 3.55 2.30
окончен Кёльн 1:1 Боруссия Д 3.45 3.80 2.02
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