Дортмундская «Боруссия» потеряла очки в матче с «Кёльном», хотя и сумела быстро выйти вперед благодаря усилиям Мариуша Вольфа.

Однако уже в первом тайме Себастьян Андерссон счет сравнял, в результате чего отставание «шмелей» от «Баварии» выросло с четырех до шести очков.