«РБ Лейпциг» Тедеско сыграл вничью с «Айнтрахтом»

«РБ Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско на своем поле не смог победить «Айнтрахт» в матче 27-го тура чемпионата Германии.
Стоит отметить, что «быки» не могут одолеть «орлов» на своем поле с 2019 года. Последняя победа «РБ Лейпцига» датирована 25 августа 2019 года. Тогда была одержана победа со счетом 2:0.
В нынешнем сезоне команда Тедеско набрала 45 очков и имеет серию из поражений в пять матчей. «Быки» находятся на четвертом месте в турнирной таблице и ведут борьбу за попадание в еврокубки.
«Айнтрахт» с 38 очками остался на восьмой строчке.
Протокол игры
Гулачи Петер•Симакан Мохамед•Орбан Вилли•Гвардиол Йошко•Хенрихс Бенджамин•Лаймер Конрад 19' 84' (Собослаи Доминик ( 84') •Кампль Кевин 60' (Форсберг Эмиль ( 60') •Анхелиньо Хосе•Ольмо Дани 84' (Айдара Амаду ( 84') •Андре Силва 72' (Поульсен Юссуф ( 72') •Нкунку Кристофер
Трапп Кевин•Тута•Хинтереггер Мартин • 50'Н'Дика Эван • 35'Кнауфф Ансгар 80' (Ленц Кристофер ( 80') •Роде Себастьян 46' (Хрустиц Айдин ( 46' ) • 56'Якич Кристиян•Костич Филип•Линнстрем Йеспер 66' (Хёуге Йенс ( 66') •Камада Даити•Борре Рафаэль
20 марта. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).