Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» Тедеско сыграл вничью с «Айнтрахтом»

20 Марта 2022 • 19:34 Комментировать
РБ Лейпциг
0:0
Айнтрахт Фр
окончен

«РБ Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско на своем поле не смог победить «Айнтрахт» в матче 27-го тура чемпионата Германии.

Стоит отметить, что «быки» не могут одолеть «орлов» на своем поле с 2019 года. Последняя победа «РБ Лейпцига» датирована 25 августа 2019 года. Тогда была одержана победа со счетом 2:0.

В нынешнем сезоне команда Тедеско набрала 45 очков и имеет серию из поражений в пять матчей. «Быки» находятся на четвертом месте в турнирной таблице и ведут борьбу за попадание в еврокубки.

«Айнтрахт» с 38 очками остался на восьмой строчке.  

Протокол игры  
РБ Лейпциг 0:0Айнтрахт Фр
Гулачи ПетерСимакан МохамедОрбан ВиллиГвардиол ЙошкоХенрихс БенджаминЛаймер Конрад   19'  84' (Собослаи Доминик (  84') Кампль Кевин  60' (Форсберг Эмиль (  60') Анхелиньо ХосеОльмо Дани  84' (Айдара Амаду (  84') Андре Силва  72' (Поульсен Юссуф (  72') Нкунку Кристофер
Запасные: Мукиэле НордиМартинес ХосепХальстенберг МарсельНовоа УгоАдамс Тайлер
Трапп КевинТутаХинтереггер Мартин   50'Н'Дика Эван   35'Кнауфф Ансгар  80' (Ленц Кристофер (  80') Роде Себастьян  46' (Хрустиц Айдин (  46'   56') Якич КристиянКостич ФилипЛиннстрем Йеспер  66' (Хёуге Йенс (  66') Камада ДаитиБорре Рафаэль
Запасные: Пасьенса ГонсалоГраль ЙенсИльзанкер ШтефанЧендлер ТимотиЛаммерс СэмХасебе Макото
20 марта. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Бундеслига РБ Лейпциг Доменико Тедеско
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен РБ Лейпциг 0:0 Айнтрахт Фр
Идет 45 минута Вольфсбург 0:0 Байер Л 3.00 3.55 2.30
20.03  21:30 Кёльн ... Боруссия Д 3.35 4.00 2.02
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Марта
19:57 · Германия. Бундеслига
Азмун вышел в стартовом составе «Байера» на матч с «Вольфсбургом»
19:34 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» Тедеско сыграл вничью с «Айнтрахтом»
19:26 · Германия. Бундеслига
Холанн не определился с будущим
12:38 · Германия. Бундеслига
Кан оценил возможность ухода Левандовски из «Баварии»
10:12 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Бавария» хочет сохранить Левандовски, но не всё так просто»
00:51 · Германия. Бундеслига
Нойер побил рекорд Кана по числу побед в Бундеслиге
19 Марта
23:38 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн доволен разгромной победой «Баварии» над «Унионом»
22:24 · Германия. Бундеслига
«Бавария» разгромила дома «Унион Берлин»
22:14 · Германия. Бундеслига
Левандовски демонстрирует феноменальную результативность в этом сезоне - 1,24 гола за матч
22:02 · Германия. Бундеслига
«Бавария» установила абсолютный рекорд Бундеслиги
20:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» — «Унион»: составы, прямая трансляция и онлайн - 4:0
19:41 · Германия. Бундеслига
«Штуттгарт» одержал волевую победу над «Аугсбургом»
19:34 · Германия. Бундеслига
«Герта» крупно победила «Хоффенхайм»
19:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет отдать Куасси в аренду
18 Марта
22:00 · Германия. Бундеслига
«Бохум» — «Боруссия» Мёнхенгладбах: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:2
Все новости
Рекомендуем