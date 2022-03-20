«РБ Лейпциг» Тедеско сыграл вничью с «Айнтрахтом»

«РБ Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско на своем поле не смог победить «Айнтрахт» в матче 27-го тура чемпионата Германии.

Стоит отметить, что «быки» не могут одолеть «орлов» на своем поле с 2019 года. Последняя победа «РБ Лейпцига» датирована 25 августа 2019 года. Тогда была одержана победа со счетом 2:0.

В нынешнем сезоне команда Тедеско набрала 45 очков и имеет серию из поражений в пять матчей. «Быки» находятся на четвертом месте в турнирной таблице и ведут борьбу за попадание в еврокубки.

«Айнтрахт» с 38 очками остался на восьмой строчке.