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Холанн не определился с будущим

20 Марта 2022 • 19:26 Комментировать
Кёльн
...
Боруссия Д
3.45 3.80 2.02
Через 1 ч. 0 мин.

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн ещё не решил, где продолжится его карьера.

Главные претенденты на 21-летнего норвежца – «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Однако сам футболист пока не достиг устной договорённости ни с одним из клубов, о чём сообщает Фабрицио Романо.

По утверждениям авторитетного трансферного инсайдера, будущее Холанна определится уже в скором времени. Лидер «Боруссии» примет окончательное решение с учётом множества факторов, среди которых финансовый вопрос – далеко не ключевой.

Контрактное соглашение Эрлинга Холанна с дортмундской «Боруссией» рассчитано до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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КЁЛЬН БОРУССИЯ Д
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