Холанн не определился с будущим

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн ещё не решил, где продолжится его карьера.

Главные претенденты на 21-летнего норвежца – «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Однако сам футболист пока не достиг устной договорённости ни с одним из клубов, о чём сообщает Фабрицио Романо.

По утверждениям авторитетного трансферного инсайдера, будущее Холанна определится уже в скором времени. Лидер «Боруссии» примет окончательное решение с учётом множества факторов, среди которых финансовый вопрос – далеко не ключевой.

Контрактное соглашение Эрлинга Холанна с дортмундской «Боруссией» рассчитано до 2024 года.