Кан оценил возможность ухода Левандовски из «Баварии»

Как считает, что у Левандовски нет никаких причин для того, чтобы уходить из «Баварии» сейчас. Он также отметил, что контракты других ветеранов клуба, среди которых Мануэль Нойер и Томас Мюллер, остаются действительны.

Директор команды добавил, что он будет обсуждать будущее игроков вместе с ними, а также заверил, что продление контрактов с опытными футболистами, которые давно находятся в команде, являются приоритетом для руководства «Баварии».

Директор мюнхенской «Баварии» Роберт Кан оценил возможность ухода Роберта Левандовски из команды. Его слова передает инсайдер Фабрицио Романо.