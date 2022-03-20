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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн: «Бавария» хочет сохранить Левандовски, но не всё так просто»

20 Марта 2022 • 10:12 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Айнтрахт Фр
Через 6 ч. 0 мин.

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал будущее нападающего команды Роберта Левандовски.

«Мы общаемся с Левандовски, «Бавария» хочет его сохранить, но всё не так просто. При этом у меня нет ощущения, что он хочет покинуть команду», — цитирует Нагельсманна журналист Фабрицио Романо.

33-летний Левандовски защищает цвета «Баварии» с 2014 года. Ранее футболист сборной Польши выступал за дортмундскую «Боруссию» и «Лех».

В текущем сезоне чемпионата Германии Левандовски забил 31 гол и сделал одну голевую передачу в 27 проведённых встречах.

Действующее соглашение нападающего с мюнхенцами рассчитано до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.     

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Евро-Футбол.Ру,
Роберт Левандовски Юлиан Нагельсманн
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