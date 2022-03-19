«Штуттгарт» одержал волевую победу над «Аугсбургом»

«Штуттгарт» на своем поле одержал волевую победу в матче 27-го тура чемпионата Германии над «Аугсбургом».

Гости открыли счет на шестой минуте, отличился Андре Хан. На 44-й минуте счет сравнял Вальдемар Антон, но еще до перерыва гости снова вышли вперед благодаря точному удару Михаэля Грегорича.

В концовке матче «Штуттгарт» вырвал победу. На 85-й минуте гол забил Тиаго Томас.

Команды с 26 очками расположились внизу турнирной таблице в чемпионате Германии. «Штуттгарт» идет на 14-м месте, «Аугсбург» на строчку ниже.