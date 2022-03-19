«Штуттгарт» одержал волевую победу над «Аугсбургом»

«Штуттгарт» на своем поле одержал волевую победу в матче 27-го тура чемпионата Германии над «Аугсбургом».
Гости открыли счет на шестой минуте, отличился Андре Хан. На 44-й минуте счет сравнял Вальдемар Антон, но еще до перерыва гости снова вышли вперед благодаря точному удару Михаэля Грегорича.
В концовке матче «Штуттгарт» вырвал победу. На 85-й минуте гол забил Тиаго Томас.
Команды с 26 очками расположились внизу турнирной таблице в чемпионате Германии. «Штуттгарт» идет на 14-м месте, «Аугсбург» на строчку ниже.
Протокол игры
|6'Хан Андре (0:1)
|(1:1) Антон Вальдемар44'
|45'Грегорич Михаэль (1:2)
|(2:2) Мармуш Омар79'
|(3:2) Томаш Тьягу85'
Мюллер Флориан•Штенцель Паскаль•Мавропанос Константинос•Антон Вальдемар•Соса Борна•Эндо Ватару 64' (Мангаля Орель ( 64') •Каразор Атакан 77' (Тибиди Алексис ( 77') •Фюрих Крис • 90'Томаш Тьягу • 80'Калайджич Саша•Мармуш Омар 89' (Фёрстер Филипп ( 89')
Гикевич Рафал•Гоувелеув Джеффри 65' (Педерсен Мадс ( 65' ) • 78'Оксфорд Рис•Винтер Фредерик • 81'Калиджиури Даниэль•Майер Арне 73' (Зачири Анди ( 73') •Груэсо Карлос 87' (Дорш Никлас ( 87') •Иаго Лопес•Хан Андре•Варгас Рубен 65' (Удуохаи Феликс ( 65' ) • 90'Грегорич Михаэль 73' (Нидерлехнер Флориан ( 73')
19 марта. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).