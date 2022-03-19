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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Штуттгарт» одержал волевую победу над «Аугсбургом»

19 Марта 2022 • 19:41 Комментировать
Штуттгарт
3:2
Аугсбург
окончен

«Штуттгарт» на своем поле одержал волевую победу в матче 27-го тура чемпионата Германии над «Аугсбургом».

Гости открыли счет на шестой минуте, отличился Андре Хан. На 44-й минуте счет сравнял Вальдемар Антон, но еще до перерыва гости снова вышли вперед благодаря точному удару Михаэля Грегорича.

В концовке матче «Штуттгарт» вырвал победу. На 85-й минуте гол забил Тиаго Томас.

Команды с 26 очками расположились внизу турнирной таблице в чемпионате Германии. «Штуттгарт» идет на 14-м месте, «Аугсбург» на строчку ниже.

Протокол игры  
Штуттгарт 3:2Аугсбург
  6'Хан Андре (0:1)
(1:1) Антон Вальдемар44'   
  45'Грегорич Михаэль (1:2)
(2:2) Мармуш Омар79'   
(3:2) Томаш Тьягу85'   
Мюллер ФлорианШтенцель ПаскальМавропанос КонстантиносАнтон ВальдемарСоса БорнаЭндо Ватару  64' (Мангаля Орель (  64') Каразор Атакан  77' (Тибиди Алексис (  77') Фюрих Крис   90'Томаш Тьягу   80'Калайджич СашаМармуш Омар  89' (Фёрстер Филипп (  89')
Запасные: Кулибали ТангиБеяз ОмерМийо ЭнцоМола КлинтонТомми ЭрикБредлов Фабиан
Гикевич РафалГоувелеув Джеффри  65' (Педерсен Мадс (  65'   78') Оксфорд РисВинтер Фредерик   81'Калиджиури ДаниэльМайер Арне  73' (Зачири Анди (  73') Груэсо Карлос  87' (Дорш Никлас (  87') Иаго ЛопесХан АндреВаргас Рубен  65' (Удуохаи Феликс (  65'   90') Грегорич Михаэль  73' (Нидерлехнер Флориан (  73')
Запасные: Гюнтер ЛассеФрамбергер РафаэльПепи РикардоГумни РобертКоубек Томаш
19 марта. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).

 

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окончен Герта 3:0 Хоффенхайм 4.40 4.20 1.70
окончен Гройтер Фюрт 0:0 Фрайбург 4.90 4.00 1.68
окончен Штуттгарт 3:2 Аугсбург 1.95 3.55 3.95
Идет 13 минута Бавария 0:0 Унион Берлин
20.03  17:30 РБ Лейпциг ... Айнтрахт Фр 1.63 4.30 5.20
20.03  19:30 Вольфсбург ... Байер Л 3.45 3.85 2.04
20.03  21:30 Кёльн ... Боруссия Д 3.35 4.00 2.02
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