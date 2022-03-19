«Бавария» хочет отдать Куасси в аренду

«Бавария» собирается отдать в аренду французского защитника Танги Куасси в конце сезона без права выкупа, сообщает Foot Mercato.

Выпускник «Пари Сен-Жермен» провел всего 22 матча за два сезона в Германии. Тем не менее, мюнхенский клуб намерен сохранить 19-летнего футболиста, но постарается отдать его в аренду на следующий сезон. Сообщается, что сразу несколько команд Лиги 1 проявили интерес к защитнику, контракт которого с «Баварией» истекает 2024 году.

Трансферная стоимость футболиста, по оценке Transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.