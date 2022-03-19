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Спортивный директор «Бохума» – о брошенном стакане в арбитра: «Это настоящий позор»

19 Марта 2022 • 07:43 Комментировать
Бохум
0:2
Боруссия М
3.05 3.55 2.30
остановлен

Спортивный директор «Бохума» Себастьян Шиндзелорц выступил с резкой критикой произошедшего в матче «Бохум» – «Боруссия», который не был доигран из-за попадания стакана в линейного арбитра.

«Это позор. В стране впервые разрешили играть перед аудиторией в 25 тысяч человек, а встреча не была доиграна. Это настоящий позор, очень грустно, что происходят такие вещи», – отметил Шиндзелорц.

Напомним, что на 69-й минуте матча в бокового арбитра Кристиана Гиттельмана прямо в голову с трибун прилетел стакан с водой, после чего судьи ушли с поля в раздевалку, а следом за ними последовали и команды. Решением главного арбитра матч был прекращён при счёте 0:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Бохум Себастьян Шиндзелорц
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