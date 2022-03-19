Спортивный директор «Бохума» – о брошенном стакане в арбитра: «Это настоящий позор»

Спортивный директор «Бохума» Себастьян Шиндзелорц выступил с резкой критикой произошедшего в матче «Бохум» – «Боруссия», который не был доигран из-за попадания стакана в линейного арбитра.

«Это позор. В стране впервые разрешили играть перед аудиторией в 25 тысяч человек, а встреча не была доиграна. Это настоящий позор, очень грустно, что происходят такие вещи», – отметил Шиндзелорц.

Напомним, что на 69-й минуте матча в бокового арбитра Кристиана Гиттельмана прямо в голову с трибун прилетел стакан с водой, после чего судьи ушли с поля в раздевалку, а следом за ними последовали и команды. Решением главного арбитра матч был прекращён при счёте 0:2.