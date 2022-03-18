Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Дэвис снова пропустит несколько дней из-за проблем с сердцем

18 Марта 2022 • 11:41 Комментировать

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис пропустит несколько дней из-за воспаления миокарда. Об этом сообщил главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн на пресс-конференции в пятницу.

«В этом нет ничего драматичного, но ему все еще нужно лечиться, и он будет отсутствовать какое-то время», - сказал Нагельсманн.

Ранее в этом месяце у канадского игрока был положительный результат на COVID-19, и он был изолирован, прежде чем вернуться к тренировкам в среду.

В этом сезоне защитник нерегулярно выходил в основном составе, проведя в Бундеслиге 16 матчей и отдав 3 результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Альфонсо Дэвис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
18.03  22:30 Бохум ... Боруссия М 2.60 3.65 2.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Марта
11:41 · Германия. Бундеслига
Дэвис снова пропустит несколько дней из-за проблем с сердцем
00:35 · Англия. Премьер-лига
Холанн хочет контракт на три года
17 Марта
23:49 · Германия. Бундеслига
Зюле выбыл на срок от трёх до четырёх недель
23:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» связался с агентом Левандовски
23:10 · Англия. Премьер-лига
Холанн еще не принял решения о своём будущем
22:59 · Германия. Бундеслига
Три клуба АПЛ хотят подписать Диаби из «Байера»
22:04 · Германия. Бундеслига
Дешам о вызове Нкунку и Клаусса: Настало подходящее время взглянуть на них
21:17 · Германия. Бундеслига
У Павара положительный результат на COVID-19
19:51 · Германия. Бундеслига
«Байер» требует 150 млн евро за трансфер Вирца 1
18:59 · Германия. Бундеслига
Левандовски тренируется индивидуально. Его выход на поле в субботу под вопросом
18:45 · Германия. Бундеслига
Торган Азар заинтересовал мадридский «Атлетико»
16:07 · Германия. Бундеслига
Пункт в контракте Холанна об отступных в 75 миллионов евро перестанет действовать после 30 апреля
14:08 · Германия. Бундеслига
Боссы «Баварии» не сомневаются в продлении контрактов с Левандовски и Нойером
13:02 · Германия. Бундеслига
Защитник «Баварии» Зюле выбыл на неопределённый срок
11:29 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии»: Левандовски знает, что мы его очень ценим
Все новости
Рекомендуем