Дэвис снова пропустит несколько дней из-за проблем с сердцем

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис пропустит несколько дней из-за воспаления миокарда. Об этом сообщил главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн на пресс-конференции в пятницу.

«В этом нет ничего драматичного, но ему все еще нужно лечиться, и он будет отсутствовать какое-то время», - сказал Нагельсманн.

Ранее в этом месяце у канадского игрока был положительный результат на COVID-19, и он был изолирован, прежде чем вернуться к тренировкам в среду.

В этом сезоне защитник нерегулярно выходил в основном составе, проведя в Бундеслиге 16 матчей и отдав 3 результативные передачи.