Дешам о вызове Нкунку и Клаусса: Настало подходящее время взглянуть на них

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил журналистам, почему Кристофер Нкунку и Жонатан Клаусс получили шанс дебютировать с сборной.

«Эти двое хорошо выступают со своими клубами. Их могли призвать и раньше. Есть период с товарищескими играми. Я подумал, что настало подходящее время взглянуть на них, чтобы получить больше ответов относительно окончательного выбора, который я сделаю в будущем», - сказал Дешам.

Нкунку и Клаусс впервые получили вызов в сборную Франции, которая в марте проведет две товарищеские игры с Кот-д’Ивуаром и ЮАР.