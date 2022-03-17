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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дешам о вызове Нкунку и Клаусса: Настало подходящее время взглянуть на них

17 Марта 2022 • 22:04 Комментировать

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил журналистам, почему Кристофер Нкунку и Жонатан Клаусс получили шанс дебютировать с сборной.

«Эти двое хорошо выступают со своими клубами. Их могли призвать и раньше. Есть период с товарищескими играми. Я подумал, что настало подходящее время взглянуть на них, чтобы получить больше ответов относительно окончательного выбора, который я сделаю в будущем», - сказал Дешам.

Нкунку и Клаусс впервые получили вызов в сборную Франции, которая в марте проведет две товарищеские игры с Кот-д’Ивуаром и ЮАР.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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