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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» требует 150 млн евро за трансфер Вирца

17 Марта 2022 • 19:51 Комментировать

Руководство «Байера» требует от всех претендентов на Флориана Вирца огромную сумму в размере 150 млн евро.

О данной информации сообщает издание Calciomercato.

На данный момент 18-летний футболист всерьез интересует «Барселону» и «Челси». В процессе переговоров представители «Байера» ясно дали понять, что не собираются дешево отпускать свой талант.

Варианты с «Манчестер Сити» и «Реалом» на данный момент отпали, ибо клубы работают над трансферами Мбаппе и Холанна.

Кто готов заплатить данную сумму за Вирца? Сложно сказать. Через год многие клубы однозначно вернутся в «Байер», дабы обсудить эту кандидатуру. Может быть, немцы снизят свои требования.


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Флориан Вирц Байер Леверкузен
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