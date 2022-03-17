Торган Азар заинтересовал мадридский «Атлетико»

Менеджмент «Атлетико» продолжает работать на рынке трансферов. На данный момент руководители заинтересованы в усилении линии атаки.

Издание Get French Football News опубликовало информацию об интересе «матрасников» к полузащитнику «Боруссии» — Торгану Азару.

Пока стороны не вступали в переговоры, но у самого футболиста есть желание покинуть Германию и попробовать свои силы в другом чемпионате.

Недавно издания писали об интересе к бельгийцу со стороны лондонского «Арсенала».

В текущем розыгрыше Азар сыграл в чемпионате 26 раз, забил 6 голов и сделал результативную передачу.