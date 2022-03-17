Пункт в контракте Холанна об отступных в 75 миллионов евро перестанет действовать после 30 апреля

Срок действия пункта о сумме отступных в размере 75 миллионов евро в контракте нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна истекает 30 апреля нынешнего года, сообщает Marca.

Это означает, что позднее установленной даты выкупить футболиста за такую сумму не получится.

Ранее сообщалось, что в приобретении футболиста заинтересованы такие клубы как «Манчестер Сити», «Реал» и «Барселона». Действующий контракт норвежца с немецким клубом действует до лета 2024 года.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги Холанн провёл 16 матчей, в которых забил 16 мячей и сделал 5 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 150 миллионов евро.