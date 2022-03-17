Защитник «Баварии» Зюле выбыл на неопределённый срок

Защитник «Баварии» Никлас Зюле получил травму на тренировке в среду, 16 марта. У футболиста диагностировано растяжение подколенного сухожилья. Сроки восстановления пока неизвестны, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 26-летний Зюле провёл 24 матча, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи. В Лиге чемпионов на счету игрока 6 встреч без результативных действий.

Защитник сборной Германии защищает цвета «Баварии» с 2017 года. Контракт Зюле с мюнхенцами действует до конца нынешнего сезона.