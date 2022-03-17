Президент «Баварии»: Левандовски знает, что мы его очень ценим

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер поделился с журналистами своим мнением по поводу контрактных ситуаций с лидерами команды.

Хайнер заявил, что на «Баварию» никогда не влияли какие-то слухи или разговоры в прессе. Функционер отметил, что тот же Роберт Левандовски прекрасно знает о том, что мы его очень ценим, то же самое касается и Нойера с Мюллером. Герберт добавил, что «Бавария» спокойно ведёт переговоры со своими игроками, ведь времени ещё достаточно.

Напомним, что, если верить прессе, Роберт Левандовски может в ближайшее время сменить клубную прописку. В услугах польского бомбардира заинтересованы «ПСЖ» и «Реал».