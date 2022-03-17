«Бавария» не хочет сильно тратиться на Холанна

«Бавария» заинтересована в подписании форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна, но мюнхенский клуб не хочет сильно тратиться на норвежца.

По информации Sport1.de, боссы мюнхенской команды не хотят тратить на 21-летнего норвежского футболиста около 300 миллионов евро, куда входит сумма трансфера, зарплата по пятилетнему контракту и солидные выплаты агенту. «Бавария» также не хочет платить Эрлингу около 35 миллионов евро в год, так как самая большая зарплата в клубе - 25 миллионов в год.

Напомним, что главными претендентами на подписание Эрлинга Холанна считаются «Манчестер Сити», «Реал» и «Барселона»