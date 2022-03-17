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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кан хочет продлить контракт с Левандовски

17 Марта 2022 • 08:44 Комментировать

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан хочет, чтобы мюнхенская команда всё же продлила контракт с польским бомбардиром Робертом Левандовски.

По информации Bild, гендиректор мюнхенской команды планирует в самое ближайшее время лично встретиться с польским футболистом и переговорить с ним по поводу продления действующего договора. Стоит отметить, что руководство «Баварии» готово повысить Роберту зарплату. Сейчас форвард зарабатывает около 24 миллионов евро в год.

В этом сезоне Роберт Левандовски провёл в немецкой лиге 26 встреч, в которых отметился 29 забитыми мячами и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Оливер Кан Бундеслига Роберт Левандовски
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