Кан хочет продлить контракт с Левандовски

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан хочет, чтобы мюнхенская команда всё же продлила контракт с польским бомбардиром Робертом Левандовски.

По информации Bild, гендиректор мюнхенской команды планирует в самое ближайшее время лично встретиться с польским футболистом и переговорить с ним по поводу продления действующего договора. Стоит отметить, что руководство «Баварии» готово повысить Роберту зарплату. Сейчас форвард зарабатывает около 24 миллионов евро в год.

В этом сезоне Роберт Левандовски провёл в немецкой лиге 26 встреч, в которых отметился 29 забитыми мячами и одним ассистом.