Руководство «Боруссии» уверено в трансфере Холанна в «Манчестер Сити»

Информации относительно будущего Эрлинга Холанна становится все больше.

Сегодня известный журналист Кристиан Фальк сообщил, что руководители дортмундской «Боруссии» уверены в трансфере норвежского нападающего в «Манчестер Сити».

Недавно в СМИ написали о том, что боссы английского гранда предложили футболисту самый крупный контракт в АПЛ.

Также ранее появлялась информация о желании Холанна поработать под руководством Хосепа Гвардиолы. Футболист уверен, что найдет общий язык с испанским тренером.

Варианты продолжения карьеры в «Реале» и «Барселоне» все еще актуальны, но сам футболист стал намного ближе к переезду в АПЛ.