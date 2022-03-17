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Чемпионат Германии. Бундеслига

Руководство «Боруссии» уверено в трансфере Холанна в «Манчестер Сити»

17 Марта 2022 • 04:44 Комментировать

Информации относительно будущего Эрлинга Холанна становится все больше.

Сегодня известный журналист Кристиан Фальк сообщил, что руководители дортмундской «Боруссии» уверены в трансфере норвежского нападающего в «Манчестер Сити».

Недавно в СМИ написали о том, что боссы английского гранда предложили футболисту самый крупный контракт в АПЛ.

Также ранее появлялась информация о желании Холанна поработать под руководством Хосепа Гвардиолы. Футболист уверен, что найдет общий язык с испанским тренером.

Варианты продолжения карьеры в «Реале» и «Барселоне» все еще актуальны, но сам футболист стал намного ближе к переезду в АПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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