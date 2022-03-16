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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гол Витселя на 87-й минуте принес победу «Буруссии» в матче над «Майнцом»

16 Марта 2022 • 22:52 Комментировать
Майнц
0:1
Боруссия Д
окончен

В матче 25-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» на выезде победила «Майнц» со счетом 1:0.

Единственный гол на 87-й минуте забил Аксель Витсель, результативную передачу отдал Джованни Рейна.

Эта победа позволила «шмеля» закрепиться на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии с 56 очками.

Чемпионат Германии. 25-й тур

«Майнц» - «Боруссия» (Дортмунд) – 0:1 (0:0)

Гол: Витсель, 87.

Протокол игры  
Майнц 0:1Боруссия Д
  87'Витсель Аксель (0:1)
Центнер РобинТауэр Никлас  77' (Брозински Даниэль (  77') Бель Штефан   43'Ньякат МуссаВидмер СильванСтах Антон   49'  71' (Папела Мервиль (  71') Штёгер КевинЛукоки Андерсон   90'Буркардт ДжонатанОнисиво КаримИнгвартсен Маркус  71' (Бутьюс Жан-Поль (  71')
Запасные: Небель ПаульРёш РомариоАарон МартинРисс Лассе
Кобель ГрегорПасслак ФеликсДжан ЭмреПонграчич Марин   45'Шульц НикоВитсель Аксель   90'Дауд Махмуд   44'  69' (Брандт Юлиан (  69') Вольф Мариус   43'  57' (Холанн Эрлинг (  57') Беллингхем ДжудАзар ТорганМален Дониэлл  69' (Джованни Рейна (  69')
Запасные: Рейньер ЖезусГеррейро РафаэльМалони ЛеннардРойс МаркоХитц MapвинПападопулос Антониос
16 марта. Стадион "MEWA Arena".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Майнц Боруссия Дортмунд Бундеслига Аксель Витсель
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