Гол Витселя на 87-й минуте принес победу «Буруссии» в матче над «Майнцом»

В матче 25-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» на выезде победила «Майнц» со счетом 1:0.
Единственный гол на 87-й минуте забил Аксель Витсель, результативную передачу отдал Джованни Рейна.
Эта победа позволила «шмеля» закрепиться на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии с 56 очками.
Чемпионат Германии. 25-й тур
«Майнц» - «Боруссия» (Дортмунд) – 0:1 (0:0)
Гол: Витсель, 87.
Протокол игры
|Майнц
|0:1
|Боруссия Д
|87'Витсель Аксель (0:1)
Центнер Робин•Тауэр Никлас 77' (Брозински Даниэль ( 77') •Бель Штефан • 43'Ньякат Мусса•Видмер Сильван•Стах Антон 49' 71' (Папела Мервиль ( 71') •Штёгер Кевин•Лукоки Андерсон • 90'Буркардт Джонатан•Онисиво Карим•Ингвартсен Маркус 71' (Бутьюс Жан-Поль ( 71')
Запасные: Небель Пауль•Рёш Ромарио•Аарон Мартин•Рисс Лассе
Кобель Грегор•Пасслак Феликс•Джан Эмре•Понграчич Марин • 45'Шульц Нико•Витсель Аксель • 90'Дауд Махмуд 44' 69' (Брандт Юлиан ( 69') •Вольф Мариус 43' 57' (Холанн Эрлинг ( 57') •Беллингхем Джуд•Азар Торган•Мален Дониэлл 69' (Джованни Рейна ( 69')
16 марта. Стадион "MEWA Arena".