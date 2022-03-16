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Чемпионат Германии. Бундеслига

Холанн определится с новым клубом в ближайшие недели

16 Марта 2022 • 16:30 Комментировать
Майнц
...
Арминия
19.03 17:30

В ближайшие несколько недель решится дальнейшая судьба нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 21-летний норвежец сам выберет свой будущий клуб. На футболиста претендуют сразу несколько европейских топ-клубов — чаще других в СМИ упоминались «Манчестер Сити», «Реал» и «Барселона».  

В текущем сезоне чемпионата Германии Холанн провёл 15 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 5 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 150 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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МАЙНЦ АРМИНИЯ
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16.03  20:30 Майнц ... Боруссия Д 4.00 3.90 1.87
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