Холанн определится с новым клубом в ближайшие недели

В ближайшие несколько недель решится дальнейшая судьба нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 21-летний норвежец сам выберет свой будущий клуб. На футболиста претендуют сразу несколько европейских топ-клубов — чаще других в СМИ упоминались «Манчестер Сити», «Реал» и «Барселона».

В текущем сезоне чемпионата Германии Холанн провёл 15 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 5 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 150 миллионов евро.