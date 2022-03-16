Консультант «Боруссии» о предложении «Манчестер Сити» Холанну: «Вряд ли смогу досчитать до такой суммы»

Бывший защитник сборной Германии, а ныне консультант дортмундской «Боруссии» Маттиас Заммер рассказал о своей реакции на предложение «Манчестер Сити» нападающему «шмелей» Эрлингу Холанну.

«У меня был приступ, когда увидел сумму контракта. Жена сумела меня откачать. Я вряд ли смогу досчитать до такой суммы», — цитирует Заммера WAZ с ссылкой на Amazon Prime Video.

Ранее сообщалось, что чемпион Англии готов сделать 21-летнего норвежца самым высокооплачиваем игроком АПЛ, подписав с ним контракт на сумму в 600 тысяч евро в неделю.

Холанн выступает в составе «Боруссии» с 2019 года. В нынешнем сезоне Бундеслиги футболист забил 16 голов и сделал 5 результативных передач в 15 встречах. Недавно нападающий восстановился от травмы и вернулся на поле после длительного отсутствия.