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Чемпионат Германии. Бундеслига

Консультант «Боруссии» о предложении «Манчестер Сити» Холанну: «Вряд ли смогу досчитать до такой суммы»

16 Марта 2022 • 16:16 Комментировать
Майнц
...
Боруссия Д
Через 3 ч. 46 мин.

Бывший защитник сборной Германии, а ныне консультант дортмундской «Боруссии» Маттиас Заммер рассказал о своей реакции на предложение «Манчестер Сити» нападающему «шмелей» Эрлингу Холанну.

«У меня был приступ, когда увидел сумму контракта. Жена сумела меня откачать. Я вряд ли смогу досчитать до такой суммы», — цитирует Заммера WAZ с ссылкой на Amazon Prime Video.

Ранее сообщалось, что чемпион Англии готов сделать 21-летнего норвежца самым высокооплачиваем игроком АПЛ, подписав с ним контракт на сумму в 600 тысяч евро в неделю.

Холанн выступает в составе «Боруссии» с 2019 года. В нынешнем сезоне Бундеслиги футболист забил 16 голов и сделал 5 результативных передач в 15 встречах. Недавно нападающий восстановился от травмы и вернулся на поле после длительного отсутствия.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Маттиас Заммер Эрлинг Холанн
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МАЙНЦ БОРУССИЯ Д
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16.03  20:30 Майнц ... Боруссия Д 4.00 3.90 1.87
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