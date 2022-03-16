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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски признан лучшим игроком «Баварии» в феврале

16 Марта 2022 • 14:57 Комментировать

Болельщики «Баварии» признали форварда Роберта Левандовски лучшим игроком февраля, говорится на официальном сайте команды.

В голосовании за лучшего игрока месяца поляк набрал 25% голосов, чего хватило для победы. Вторым стал Кингсли Куман (20,8%), тройку лучших замкнул Лерой Сане, набрав 14,4%.

В феврале 33-летний Левандовски сыграл пять матчей, в которых забил 5 голов.

В Бундеслиге польский нападающий является единоличным лидером в гонке бомбардиров, он забил 29 голов в чемпионате Германии. Ближайший преследователь Патрик Шик из «Байера» отметился 20 забитыми мячами.

Портал Transfermarkt оценивает траснферную стоимость Левандовски в 50 млн евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бундеслига Роберт Левандовски
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