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Чемпионат Германии. Бундеслига

Бундеслига не разрешила Баштушу перейти в «Арминию»

16 Марта 2022 • 11:31 Комментировать
Майнц
...
Боруссия Д
Через 8 ч. 32 мин.

Ангольский защитник «Ростова» не смог перейти в клуб немецкий клуб «Арминию» из-за того, что Бундеслига отказалась заявлять игрока вне регистрационного периода, сообщает «РБ Спорт» .

Напомним, ранее, 7 марта, ФИФА разрешила всем иностранцам, выступающим в РПЛ, приостановить действия своих контрактов в одностороннем порядке. Сделать они это могут до 30 июня нынешнего года.

30-летний Баштуш защищал цвета «Ростова» с 2013 по 2016 года. После чего уехал в Италию, где провёл четыре сезона в составе римского «Лацио», а в прошлом году — вернулся в Россию.

В текущем сезоне РПЛ защитник провёл 14 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт футболиста с ростовским клубом рассчитан до лета нынешнего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Арминия Баштуш
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МАЙНЦ БОРУССИЯ Д
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