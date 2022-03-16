Бундеслига не разрешила Баштушу перейти в «Арминию»

Ангольский защитник «Ростова» не смог перейти в клуб немецкий клуб «Арминию» из-за того, что Бундеслига отказалась заявлять игрока вне регистрационного периода, сообщает «РБ Спорт» .

Напомним, ранее, 7 марта, ФИФА разрешила всем иностранцам, выступающим в РПЛ, приостановить действия своих контрактов в одностороннем порядке. Сделать они это могут до 30 июня нынешнего года.

30-летний Баштуш защищал цвета «Ростова» с 2013 по 2016 года. После чего уехал в Италию, где провёл четыре сезона в составе римского «Лацио», а в прошлом году — вернулся в Россию.

В текущем сезоне РПЛ защитник провёл 14 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт футболиста с ростовским клубом рассчитан до лета нынешнего года.