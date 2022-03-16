«Бавария» хочет за Эрнандеса 60 млн евро

Мюнхенская «Бавария» проинформировала мадридский «Реал», что им потребуется потратить не менее 60 миллионов евро, чтобы подписать контракт с Люкой Эрнандесом.

Контракт Эрнандеса с «Баварией» действует до июня 2024 года, но испанское новостное агентство Marca сообщает, что француз рассматривает варианты смены клуба в летнее трансферное окно. Защитник «устал» от своего опыта в Германии и ищет новых вызовов, говорится в сообщении.

Интерес к Эрнандесу проявляют также «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне в Бундеслиге Эрнандес провел за мюнхенский клуб 20 матчей.