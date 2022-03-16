«Бавария» нашла замену Левандовски

Звёздный польский бомбардир «Баварии» Роберт Левандовски собирается уже этим летом покинуть мюнхенскую команду.

Как сообщает журналист Ян-Оге Фьортофт, польский футболист готов сменить клубную прописку после окончания этого сезона. «Бавария» уже нашла замену поляку. Руководители мюнхенской команды хотят включиться в гонку за подписание молодого норвежского форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна, на которого также претендуют «Реал», «Барселона» и «Манчестер Сити».

Напомним, что в этом сезоне Роберт Левандовски провёл в немецкой лиге 26 матчей, в которых забил солидные 29 мячей.