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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» нашла замену Левандовски

16 Марта 2022 • 08:22 Комментировать

Звёздный польский бомбардир «Баварии» Роберт Левандовски собирается уже этим летом покинуть мюнхенскую команду.

Как сообщает журналист Ян-Оге Фьортофт, польский футболист готов сменить клубную прописку после окончания этого сезона. «Бавария» уже нашла замену поляку. Руководители мюнхенской команды хотят включиться в гонку за подписание молодого норвежского форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна, на которого также претендуют «Реал», «Барселона» и «Манчестер Сити».

Напомним, что в этом сезоне Роберт Левандовски провёл в немецкой лиге 26 матчей, в которых забил солидные 29 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бундеслига Роберт Левандовски Эрлинг Холанн
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16.03  20:30 Майнц ... Боруссия Д 4.00 3.90 1.87
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