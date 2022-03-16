Торган Азар хочет покинуть дортмундскую «Боруссию»

Вингер дортмундской «Боруссии» Торган Азар намерен сменить клубную прописку.

Несколько недель назад стало известно о недовольстве бельгийца собственной ролью в команде. По сведениям Sport1, 28-летний футболист стал ещё ближе к уходу: в настоящий момент он ведёт переговоры с английскими клубами, а «Боруссия» готова отпустить его летом за 20 млн евро. По слухам, игроком также интересуется мадридский «Атлетико».

Торган Азар отыграл 26 матчей за «шмелей» во всех турнирах текущего сезона, став автором 6 голов и 1 результативной передачи. Его контракт с дортмундцами рассчитан до лета 2024 года.