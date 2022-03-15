Холанн выбирает между «Реалом» и «Манчестер Сити»

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн не определился окончательно с клубом, где продолжит свою карьеру.

Если верить СМИ, лучшее предложение с точки зрения финансовой по трансферу сделал «Манчестер Сити».

Мадридский «Реал» до сих пор в гонке, о чем пишет издание Sport1.de. Недавно появилась информация относительно того, что Флорентино Перес встретится с гендиректором из Дортмунда в Мадриде, дабы обсудить трансфер Холанна.

Вполне вероятно, что «сливочные» попытаются повторить предложение англичан, чтобы выиграть конкуренцию.

У «Барселоны» практически нет шансов для оформления перехода из-за ограниченных финансовых возможностей.