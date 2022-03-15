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Чемпионат Германии. Бундеслига

Холанн выбирает между «Реалом» и «Манчестер Сити»

15 Марта 2022 • 21:15 Комментировать

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн не определился окончательно с клубом, где продолжит свою карьеру.

Если верить СМИ, лучшее предложение с точки зрения финансовой по трансферу сделал «Манчестер Сити».

Мадридский «Реал» до сих пор в гонке, о чем пишет издание Sport1.de. Недавно появилась информация относительно того, что Флорентино Перес встретится с гендиректором из Дортмунда в Мадриде, дабы обсудить трансфер Холанна.

Вполне вероятно, что «сливочные» попытаются повторить предложение англичан, чтобы выиграть конкуренцию.

У «Барселоны» практически нет шансов для оформления перехода из-за ограниченных финансовых возможностей.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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16.03  20:30 Майнц ... Боруссия Д 4.00 3.90 1.87
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