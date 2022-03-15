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Левандовски получил травму на тренировке «Баварии»

15 Марта 2022 • 17:35 Комментировать

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски получил повреждение на тренировке.

Поляк был вынуждено покинуть футбольное поле раньше остальных. Сначала Левандовски поскользнулся, а после подошел к медицинскому персоналу. Футболист держался за колени. Повреждение было получено в процессе удара по воротам, никакого жесткого стыка с партнерами не было.

В ближайшее время Роберт отправится на полное медицинское обследование и станет известно, насколько серьезной оказалась травма.

Следующий матч мюнхенской команды пройдет 19 марта.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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