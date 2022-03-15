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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски раздражен руководством «Баварии»

15 Марта 2022 • 16:32 Комментировать

Будущее Роберта Левандовски в «Баварии» остается под вопросом.

На сегодняшний день складывается ситуация, при которой мюнхенский клуб даже не начинал переговоров с поляком по новому контракту. Текущее соглашение с «Баварией» работает до лета 2023 года.

Издание Sport1 сообщает, что Левандовски раздражен руководством клуба, которое не инициирует переговоров по новому договору.

«Бавария» настаивает на том, чтобы диалог с Левандовски начался в «подходящее время». Речь идет о межсезонье, когда футболист не будет отвлекаться от тренировочного и игрового процесса.

Зарплата Левандовски — 23- 25 млн евро. «Бавария» дала понять, что значительно повысить оклад нападающему не сможет.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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