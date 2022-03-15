Фримпонг досрочно завершил сезон из-за травмы

Защитник леверкузенского «Байера» Джереми Фримпонг получил травму и пропустит остаток сезона, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

У голландского защитника выявлен разрыв связок голеностопа правой ноги.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 21-летний Фримпонг забил один гол и сделал 6 результативных передач в 25 встречах.

Защитник стал игроком леверкузенцев в 2021 году, перейдя из шотландского «Селтика».

На данный момент «Байер» занимает 3-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Германии, отставая от лидирующей «Баварии» на 15 очков.