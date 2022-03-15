Магат назвал имя своего ассистента в «Герте»

Новоиспечённый наставник берлинской «Герты» Феликс Магат назвал имя своего ассистента в немецкой команде.

Как сообщает пресс-служба берлинского клуба, ассистентом опытного специалиста будет шотландский экс-футболист Марк Фотерингем, с которым Магат знаком по совместной работе в лондонском «Тоттенхэме». Феликс отметил, что Марк прекрасно владеет немецким языком и поможет ему сохранить «Герту» в элитном дивизионе.

Напомним, что на данный момент футболисты «Герты» занимают в немецком чемпионате лишь 17-ю строчку в таблице.