За кем из форвардов теперь будут охотиться топ-клубы

Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн определились с новыми клубами, но некоторым топ-клубам форварды всё так же нужны. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, за кем из нападающих теперь начнётся гонка.

Хороший нападающий – это всегда очень востребованный товар на трансферном рынке. Очень важно иметь сильную команду на каждой позиции, но бомбардир, который умеет забивать и решать исход поединка, это всегда большой плюс. В последние сезоны топ-клубы охотились за суперфорвардами Эрлингом Холанном и Килианом Мбаппе. Первый обкатался в Дортмунде и заслужил шанс заиграть в большой команде. Мбаппе и так выступает за большой клуб, но ему хочется сменить «ПСЖ» из довольно среднего чемпионата Франции на топ-турнир.

По данным СМИ, оба определились со своим будущим. Холанн переберётся в «Манчестер Сити», а Мбаппе – в «Реал». Тем не менее есть ещё ряд топ-клубов, которым нужен сильный нападающий. «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и, возможно, «Арсенал» будут искать усиление на эту позицию. Пока не очень ясна ситуация с «Баварией». Роберту Левандовски летом исполняется 34 года. Смотреть в паспорт поляку глупо, ведь статистика забитых голов выглядит красноречивее. Тем не менее «Баварии» надо уже думать о будущем. Тем более что и сам Левандовски не до конца определился со своим будущим, ведь его контракт с мюнхенской командой завершается летом 2023-го.

В текущей ситуации можно поаплодировать «Ювентусу», который зимой быстро решил вопрос с трансфером Душана Влаховича из «Фиорентины», забрав себе забивалу. За кем же теперь пойдёт охота?

На самом деле каких-то однозначно бесспорных вариантов в настоящее время в Европе осталось мало, если речь идёт о классической «девятке». Наверное, будет спрос на Харри Кейна из «Тоттенхэма», но та же «Барселона» вряд ли готова будет платить за него огромные деньги, учитывая финансовую ситуацию. «МЮ» же, видимо, тоже останется без Лиги чемпионов и не будет так привлекателен. По деньгам же «Тоттенхэм», вероятно, может предложить своей звезде выгодные условия.

В Италии выделяется Лаутаро Мартинес, тем более что «Интер» нашёл уже нового нападающего, договорившись с Джанлукой Скамаккой из «Сассуоло». Однако аргентинец в нынешнем сезоне не так ярок, как год назад, и теперь появились сомнения в соотношении цены и качества, учитывая, что «Интер» потребует за него огромную сумму. В «Вероне» «раззабивался» Джованни Симеоне, но это первый по-настоящему успешный сезон в карьере аргентинца, чтобы его сразу из «Вероны» брать на топ-уровень. Выделяется Виктор Осимхен, который часто отличается в составе «Наполи», но в его случае надо тщательно провести медосмотр.

Энес Унал и Рауль де Томас, которые в Испании забили по 13 голов, выглядят крайне спорными вариантами для большого клуба. Нет уверенности, что они сильнее тех форвардов, которые есть у топ-клубов сейчас. Говорят, что топ-клубы внимательно следят за перспективным Александром Исаком, но швед в текущем сезоне во всех турнирах забил менее 10 голов за 30 с лишним матчей. Это талантливый форвард с отличными данными, но он их пока не реализует.

Видимо, главным лотом пока станет Патрик Шик, который в составе «Байера» в этом сезоне позабивал с лихвой. Однако опять же это первый суперуспешный сезон нападающего, которому уже 26 лет.

Если смотреть на менее значимые чемпионаты, то, конечно, выделяется Карим Адейеми из «Зальцбурга». Однако 20-летний немец, по данным СМИ, склоняется к переезду в Дортмунд, чтобы заменить в «Боруссии» Холанна. Да и всё же это выглядит риском делать ставку в топ-клубе на юного нападающего из Австрии. В свою очередь Себастьян Алле, который пачками кладёт мячи в ворота в составе «Аякса», отпугивает неудачей в Англии.

В общем, тем топ-клубам, которые будут летом искать нападающих, теперь придётся рисковать.

Роман Андреев