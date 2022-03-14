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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тедеско высказался о разгроме «Гройтер Фюрт»

14 Марта 2022 • 10:38 Комментировать
Гройтер Фюрт
1:6
РБ Лейпциг
окончен

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско рассказал о победе своей команды в матче 26-го тура Бундеслиги над «Гройтер Фюрт» (6:1).

«Команда чётко выполняла наш план. Было важно, чтобы мы быстро развернули игру от своих ворот после пропущенного гола в начале. В противном случае матч мог стать сложным. «Гройтер Фюрт» действовал смело и угрожал своими контратаками. У нас должна была быть хорошая оборонительная структура, и мы с этим справились», — передаёт слова Тедеско официальный сайт «Лейпцига».

По словам немецкого специалиста, команда целенаправленно тренировала стандартные положения, с которых удалось забить некоторые голы.

Напомним, что Тедеско возглавил «быков» в декабре прошлого года. Команда экс-главного тренера «Спартака» выиграла четыре из последних пяти матчей чемпионата Германии, а всего беспроигрышная серия составляет уже восемь игр.

«Лейпциг» идёт на четвёртом месте в Бундеслиге, имея в своём активе 44 очка после 26 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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