«РБ Лейпциг» под руководством Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт», забив 6 голов

В матче 26-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» в гостях сокрушил «Гройтер Фюрт» со счетом 6:1.

Гости предрешили исход матча уже в первом тайме, забив к 45-й минуте четыре гола. В составе гостей отличились Андре Силва, Эмиль Форсберг, Конрад Лаймер и Бенжамин Хенрикс.

Во втором тайме «быки» забили еще два мяча благодаря усилиям Мохамеда Симакана и Кристофера Нкунку.

Единственный гол в ворота «Лейпцига» на 4-й минуте забил Джейми Левелинг.

Команда Доменико Тедеско одержала четыре победы в последних пяти матчах, и еще один раз сыграла вничью. «РБ Лейпциг» набрал 44 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии. У «Байера», который идет вторым в активе 45 очков, дортмундская «Боруссия» - на втором месте с 53 очками. Лидирует в чемпионате «Бавария» с 60 очками.