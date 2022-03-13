«РБ Лейпциг» под руководством Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт», забив 6 голов

В матче 26-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» в гостях сокрушил «Гройтер Фюрт» со счетом 6:1.
Гости предрешили исход матча уже в первом тайме, забив к 45-й минуте четыре гола. В составе гостей отличились Андре Силва, Эмиль Форсберг, Конрад Лаймер и Бенжамин Хенрикс.
Во втором тайме «быки» забили еще два мяча благодаря усилиям Мохамеда Симакана и Кристофера Нкунку.
Единственный гол в ворота «Лейпцига» на 4-й минуте забил Джейми Левелинг.
Команда Доменико Тедеско одержала четыре победы в последних пяти матчах, и еще один раз сыграла вничью. «РБ Лейпциг» набрал 44 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии. У «Байера», который идет вторым в активе 45 очков, дортмундская «Боруссия» - на втором месте с 53 очками. Лидирует в чемпионате «Бавария» с 60 очками.
|(1:0) Левелинг Джейми4'
|17'Андре Силва (1:1)
|32'Форсберг Эмиль (1:2)
|35'Лаймер Конрад (1:3)
|45'Хенрихс Бенджамин (1:4)
|59'Симакан Мохамед (1:5)
|69'Нкунку Кристофер (1:6)