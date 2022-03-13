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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» под руководством Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт», забив 6 голов

13 Марта 2022 • 23:52 Комментировать
Гройтер Фюрт
1:6
РБ Лейпциг
окончен

В матче 26-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» в гостях сокрушил «Гройтер Фюрт» со счетом 6:1.

Гости предрешили исход матча уже в первом тайме, забив к 45-й минуте четыре гола. В составе гостей отличились Андре Силва, Эмиль Форсберг, Конрад Лаймер и Бенжамин Хенрикс.

Во втором тайме «быки» забили еще два мяча благодаря усилиям Мохамеда Симакана и Кристофера Нкунку.

Единственный гол в ворота «Лейпцига» на 4-й минуте забил Джейми Левелинг.

Команда Доменико Тедеско одержала четыре победы в последних пяти матчах, и еще один раз сыграла вничью. «РБ Лейпциг» набрал 44 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии. У «Байера», который идет вторым в активе 45 очков, дортмундская «Боруссия» - на втором месте с 53 очками. Лидирует в чемпионате «Бавария» с 60 очками.

Протокол игры  
Гройтер Фюрт 1:6РБ Лейпциг
(1:0) Левелинг Джейми4'   
  17'Андре Силва (1:1)
  32'Форсберг Эмиль (1:2)
  35'Лаймер Конрад (1:3)
  45'Хенрихс Бенджамин (1:4)
  59'Симакан Мохамед (1:5)
  69'Нкунку Кристофер (1:6)
Линде АндреасМайерхёфер МаркоБауэр Максимилиан  75' (Аста Симон (  75') Виргевер НикВиллемс Джетро   23'  46' (Иттер Джанлука (  46') Зегуйн Пауль  73' (Абиама Диксон (  73'   87') Кристиансен МаксГрин Джулиан  46' (Тильман Тимоти (  46') Нильсен Ховард  73' (Рашль Тобиас (  73') Левелинг ДжеймиХргота Бранимир
Запасные: Бурхерт Саша
Гулачи ПетерСимакан МохамедОрбан ВиллиГвардиол Йошко  59' (Хальстенберг Марсель (  59') Хенрихс БенджаминЛаймер Конрад  78' (Адамс Тайлер (  78') Айдара Амаду  59' (Собослаи Доминик (  59') Анхелиньо Хосе  70' (Поульсен Юссуф (  70') Форсберг ЭмильНкунку Кристофер  70' (Новоа Уго (  70') Андре Силва
Запасные: Ольмо ДаниКлостерманн ЛукасМукиэле НордиМартинес ХосепЧаунер Филипп
13 марта. Стадион "Sportpark Ronhof Thomas Sommer".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бундеслига РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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окончен Айнтрахт Фр 2:1 Бохум 1.87 3.55 4.40
окончен Боруссия Д 1:0 Арминия
окончен Гройтер Фюрт 1:6 РБ Лейпциг
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