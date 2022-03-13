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Чемпионат Германии. Бундеслига

Вирц выбыл до конца сезона

13 Марта 2022 • 22:51 Комментировать

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц получил повреждение крестообразных связок в игре Бундеслиги против «Кёльна» и выбыл до конца сезона, сообщает официальный сайт Бундеслиги.

Футболист получил повреждение на 28-й минуте матча. Сканирование подтвердило наихудшие опасения: сезон для 18-летнего полузащитника оказался закончен.

В декабре Вирц стал самым молодым игроком, сыгравшим 50 матчей в Бундеслиге.

В этом сезоне футболист 24 раза выходил на поле в составе «Байера», забил 7 голов и отдал 10 результативных передач.

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Флориан Вирц
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