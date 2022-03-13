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Чемпионат Германии. Бундеслига

Вольф принёс «Боруссии» победу в матче с «Арминией»

13 Марта 2022 • 21:27 Комментировать
Боруссия Д
1:0
Арминия
окончен

Гол Мариуса Вольфа принёс дортмундской «Боруссии» победу в матче против «Арминии» (1:0) в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги.

Победа позволила хозяевам поля сократить отставание от «Баварии» до семи очков, также у «Боруссии» имеется одна игра в запасе. «Арминия» находится на 15-й строчке.

Протокол игры  
Боруссия Д 1:0Арминия
(1:0) Вольф Мариус21'   
Кобель ГрегорПасслак Феликс  85' (Малони Леннард (  85') Джан Эмре   46'Понграчич МаринШульц НикоДауд МахмудВитсель АксельВольф Мариус  70' (Брандт Юлиан (  70') Азар Торган  63' (Холанн Эрлинг (  63') Беллингхем ДжудМален Дониэлл  63' (Джованни Рейна (  63')
Запасные: Хуммельс МатсКулибали СумайлаРейньер ЖезусГеррейро РафаэльРойс МаркоХитц Mapвин
Ортега ШтефанБруннер Седрик   19'Пипер АмосАндраде АндреасБелло ДжорджШёпф АлессандроВасилиадис СебастианВиммер Патрик  90' (Burak Ince (  90') Окугава МасаяХак Робин  77' (Клос Фабиан (  77') Ласм Бриан
Запасные: Нильссон ЙоакимПритль МануэльШульц АрнеРамос ГильермеЧёрный ВладиславФромманн ЮлианКастро ГонсалоКапино Стефанос
13 марта. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Арминия Боруссия Дортмунд Мариус Вольф
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окончен Байер Л 0:1 Кёльн 1.65 4.30 4.90
окончен Айнтрахт Фр 2:1 Бохум 1.73 3.75 4.90
окончен Боруссия Д 1:0 Арминия
Идет 45 минута Гройтер Фюрт 1:4 РБ Лейпциг 8.20 5.40 1.37
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