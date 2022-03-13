Вольф принёс «Боруссии» победу в матче с «Арминией»

Гол Мариуса Вольфа принёс дортмундской «Боруссии» победу в матче против «Арминии» (1:0) в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги.
Победа позволила хозяевам поля сократить отставание от «Баварии» до семи очков, также у «Боруссии» имеется одна игра в запасе. «Арминия» находится на 15-й строчке.
Протокол игры
|(1:0) Вольф Мариус21'
Кобель Грегор•Пасслак Феликс 85' (Малони Леннард ( 85') •Джан Эмре • 46'Понграчич Марин•Шульц Нико•Дауд Махмуд•Витсель Аксель•Вольф Мариус 70' (Брандт Юлиан ( 70') •Азар Торган 63' (Холанн Эрлинг ( 63') •Беллингхем Джуд•Мален Дониэлл 63' (Джованни Рейна ( 63')
Ортега Штефан•Бруннер Седрик • 19'Пипер Амос•Андраде Андреас•Белло Джордж•Шёпф Алессандро•Василиадис Себастиан•Виммер Патрик 90' (Burak Ince ( 90') •Окугава Масая•Хак Робин 77' (Клос Фабиан ( 77') •Ласм Бриан
13 марта. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).