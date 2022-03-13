Нападающий «РБ Зальцбург» Ноа Окафор попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии», сообщает Sport1.

Молодой швейцарец забил 7 голов и сделал 5 результативных передач в 15 матчах за "РБ Зальцбург" в австрийской Бундеслиге в этом сезоне.

Сообщается, что ориентировочная цена на нападающего составит около 25 миллионов евро.

Окафор может играть как на позиции центрального нападающего, так и на фланге, что делает его универсальным атакующим игроком.

Он также достаточно быстр и очень хорош в дриблинге. Уточняется, что игроком интересуются «Байер» из Леверкузена и «РБ Лейпциг».