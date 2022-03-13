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Окафор попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии»

13 Марта 2022 • 19:01 Комментировать

Нападающий «РБ Зальцбург» Ноа Окафор попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии», сообщает Sport1.

Молодой швейцарец забил 7 голов и сделал 5 результативных передач в 15 матчах за "РБ Зальцбург" в австрийской Бундеслиге в этом сезоне.

Сообщается, что ориентировочная цена на нападающего составит около 25 миллионов евро.

Окафор может играть как на позиции центрального нападающего, так и на фланге, что делает его универсальным атакующим игроком.

Он также достаточно быстр и очень хорош в дриблинге. Уточняется, что игроком интересуются «Байер» из Леверкузена и «РБ Лейпциг».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Ред Булл Зальцбург Ноа Окафорд
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13.03  19:30 Боруссия Д ... Арминия 1.34 6.00 8.20
13.03  21:30 Гройтер Фюрт ... РБ Лейпциг 8.20 5.40 1.37
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