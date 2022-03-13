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Чемпионат Германии. Бундеслига

Лунёв заявил, что больше не будет вести свой аккаунт в инстаграме

13 Марта 2022 • 16:07 Комментировать
Байер Л
0:0
Кёльн
1.65 4.30 4.90
1-й тайм
Вратарь «Байера» и сборной России сообщил своим подписчикам о том, что перестанет вести свой инстаграм и пригласил перейти на его телеграм-канал.

Российский вратарь написал в своем инстагарме, что всегда был вне политике и будет придерживаться этой позиции. Но, он не смог смириться с заявлением компании Meta (ей принадлежат инстаграм, фэйсбук и другие социальные сети и мессенджеры), которая разрешила писать своим пользователям призывы к насилию к российским военным.

30-летний голкипер перешел в немецкий «Байер» летом 2021 года свободным агентом. За команду из Леверкузена Лунёв сыграл лишь один матч, в котором его команда проиграла. На данный момент у Лунёва травма лодыжки, и он уже пропустил из-за нее шесть матчей команды.

«Байер» после 25 туров набрал 45 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Германии.   

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Евро-Футбол.Ру,
Бундеслига Андрей Лунёв
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БАЙЕР Л КЁЛЬН
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Идет 6 минута Байер Л 0:0 Кёльн 1.65 4.40 4.90
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13.03  21:30 Гройтер Фюрт ... РБ Лейпциг 8.20 5.40 1.37
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