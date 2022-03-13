Лунёв заявил, что больше не будет вести свой аккаунт в инстаграме

Вратарь «Байера» и сборной России сообщил своим подписчикам о том, что перестанет вести свой инстаграм и пригласил перейти на его телеграм-канал.

Российский вратарь написал в своем инстагарме, что всегда был вне политике и будет придерживаться этой позиции. Но, он не смог смириться с заявлением компании Meta (ей принадлежат инстаграм, фэйсбук и другие социальные сети и мессенджеры), которая разрешила писать своим пользователям призывы к насилию к российским военным.

30-летний голкипер перешел в немецкий «Байер» летом 2021 года свободным агентом. За команду из Леверкузена Лунёв сыграл лишь один матч, в котором его команда проиграла. На данный момент у Лунёва травма лодыжки, и он уже пропустил из-за нее шесть матчей команды.

«Байер» после 25 туров набрал 45 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Германии.