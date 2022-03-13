Руководство «Герты» отправило главного тренера в отставку

Немецкий футбольный клуб «Герта» отправил в отставку главного тренера Тайфуна Коркута. Об этом сказано в официальном заявлении пресс-службы.

«После тщательного анализа текущей ситуации «Герта» немедленно освободила Тайфуна Коркута и Илию Арачича от их обязанностей», - заявили в команде.

В ближайшее время руководство клуба объявит о том, кто займет место уволенного специалиста.

47-летний специалист возглавил немецкий клуб в 2021 году. В текущем сезоне под руководством Коркута «Герта» на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги.

Неудовлетворительные результаты послужили поводом для увольнения Коркута.