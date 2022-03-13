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Чемпионат Германии. Бундеслига

Руководство «Герты» отправило главного тренера в отставку

13 Марта 2022 • 15:02 Комментировать

Немецкий футбольный клуб «Герта» отправил в отставку главного тренера Тайфуна Коркута. Об этом сказано в официальном заявлении пресс-службы.

«После тщательного анализа текущей ситуации «Герта» немедленно освободила Тайфуна Коркута и Илию Арачича от их обязанностей», - заявили в команде.

В ближайшее время руководство клуба объявит о том, кто займет место уволенного специалиста.

47-летний специалист возглавил немецкий клуб в 2021 году. В текущем сезоне под руководством Коркута «Герта» на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги.

Неудовлетворительные результаты послужили поводом для увольнения Коркута.


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